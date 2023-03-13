"Боронимо українську вроду": Вікторія Апанасенко зачарувала фанів елегантним луком в чорному (фото)

28-річна модель отримала компліменти в мережі

28-річна модель Вікторія Апанасенко, представниця України на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022", зачарувала своїх підписників у соцмережі новим розкішним образом.

Дівчина опублікувала в Інстаграмі фото, на якому вона зображена у довгій чорній сукні з відкритими плечима. Свій елегантний лук Вікторія доповнила стильними аксесуарами — чорним бантиком, що прикрашає зачіску та дорогоцінним кольє на шиї.

Підписники Апанасенко написали, що на фото Апанасенко вийшла дуже гарною. Також у коментарях український військовий Євген Козак зазначив, що заради жіночої краси й справді варто боротись. "Мі військові, боронимо не лише Україну. А й ту саму українську вроду… бо є за що боротися", — написав чоловік.

Раніше Вікторія Апанасенко отримала компліменти від своїх фоловерів за образ у шикарній зеленій сукні. Пізніше дівчина показала стильний аутфіт із чорним топом, жакетом та світлими джинсами. Свій образ Вікторія підкреслила сумкою відомого українського бренду. Одного разу дівчина примірила рудий колір волосся.

Нагадаємо, що Вікторія Апанасенко виходить заміж. Ім’я свого майбутнього чоловіка 28-річна модель тримає у секреті.