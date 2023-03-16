"Міс Україна Всесвіт" Апанасенко приміряла образ прекрасного лебедя (фото)

28-річна Вікторія зачарувала чудовим луком

Українська модель з Чернігова, володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" та представниця нашої країни на престижному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко постала перед своїми шанувальниками у незвичайному, але дуже гарному образі.

28-річна дівчина, яка ось-ось вийде заміж, виклала в соцмережі Інстаграм фото, на якому вона позує з білим балетним вбранням — Вікторія приміряла образ прекрасного лебедя. У кадрі у моделі вийшов дуже зухвалий погляд.

"Не дозволяйте іншим зменшити ваше світло через власні страхи та невпевненість. Натомість, нехай ваше світло сяє так яскраво, щоб ви освітлювали шлях для інших, щоб знайти шлях з темряви!", — написала до фото Апанасенко англійською мовою.

"Ти справді надихаєш", "Розкішна сукня", "Дуже красиво", "Немає слів… Неймовірна", "Клас! Лебідь наш", — пишуть у коментарях під фото підписники української моделі.

Раніше Вікторія Апанасенко отримала компліменти від своїх фоловерів за образ у шикарній зеленій сукні. Пізніше дівчина показала стильний аутфіт із чорним топом, жакетом та світлими джинсами. Свій образ Вікторія підкреслила сумкою відомого українського бренду. А якось дівчина приміряла рудий колір волосся.