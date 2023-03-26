"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вийшла заміж: зворушливе фото

Модель все ще приховує свого коханого

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" та представниця нашої країни на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко повідомила, що одружилась.

Про своє заміжжя 28-річна модель з Чернігова повідомила шанувальників на офіційній сторінці в Інстаграмі. Вікторія продовжує приховувати особистість свого коханого. Цього разу дівчина показала тільки руку чоловіка і весільний букет. Фото було зроблено в автівці.

До речі, Апанасенко розписалась у РАГСі у четвер, 23 березня, але повідомила про радісну звістку тільки через декілька днів. "23.03.2023", — підписала кадр українська модель.

Вікторія Апанасенко приховує свого чоловіка

Нагадаємо, що про свої заручини Вікторія Апанасенко повідомила в соціальній мережі 17 лютого цього року. Тоді вона виклала фото з обручкою і написала: "Я сказала так. Люблю тебе, мій Всесвіт. Кохання переможе темряву".

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