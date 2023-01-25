Звезда "Сватов" показала стройные ноги и захватила сеть (фото)

28-летняя Анна Кошмал поделилась кадром из соблазнительной фотосессии

Украинская актриса Анна Кошмал продемонстрировала своим поклонникам стройные ноги. 28-летняя актриса поделилась кадром из соблазнительной фотосессии в социальной сети.

Звезда сериала "Сваты" прикрепила откровенное фото к новому посту в Инстаграме, где поделилась своими правилами, которыми всегда руководствуется в жизни.

"5 важных правил, которые спасают меня. "Прости и делай выводы", "Это тебя вообще не касается", "Не лги себе", "Мир не вращается вокруг тебя", "Не оценивай, а анализируй ", — написала Кошмал в соцсети.

Подписчики в комментариях отметили, что они с восхищением читают мудрые посты украинской актрисы, а также, что на фото Кошмал выглядит невероятно красивой и сексуальной.

Ранее Анна Кошмал показала на фото, как ее машина чуть не пострадала от обстрелов россии. Пришлось вызывать полицию.