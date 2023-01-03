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Прилетел обломок: звезда "Сватов" показала, как ее авто чуть не пострадало от атаки рф (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Украинская актриса Анна Кошмал Новость обновлена 03 января 2023, 09:55
Украинская актриса Анна Кошмал. Фото instagram.com/smorkovkina

Актрисе очень повезло

Украинская актриса Анна Кошмал показала последствия российской агрессии — атаки дронами Киева, где живет и работает звезда сериала "Сваты".

В сторис Инстаграма Кошмал выложила фото. В подписи к нему говорится, что на ее машину чуть не прилетел обломок. Но, к сожалению, не повезло соседскому авто. Пришлось вызывать полицию.

"Когда на тачку рядом с моей прилетел обломок", — сообщила 28-летняя актриса.

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Напомним, что большинство актеров сериала "Сваты" из рф встали на сторону агрессора, хотя долгие годы работали на одной площадке с украинцами и снимались именно в Украине. Против войны в нашей стране высказывались только Марина Сердешнюк (Катя Беркович), Евгений Капорин (Лёха) и Александр Фелистов (Сан Саныч Беркович). В то время как главный герой Иван Будько, роль которого исполнил российский актер Федор Добронравов, не только разделяет прокремлевскую политику, но и развлекает песнями в госпитале оккупантов.

А в октябре 2022 года своей любовью к путину отметилась исполнительница роли жены Митяя Ларисы — Олеся Железняк. Российская актриса призналась кровавому диктатору в любви и выразила восхищение "умением держать удар".

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#Обстрел #Сваты #Анна Кошмал