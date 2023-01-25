Зірка "Сватів" показала стрункі ноги і захопила мережу (фото)

28-річна Анна Кошмал поділилась кадром зі спокусливої фотосесії

Українська актриса Анна Кошмал продемонструвала своїм шанувальникам стрункі ноги. 28-річна актриса поділилась кадром зі спокусливої фотосесії в соціальній мережі.

Зірка серіалу "Свати" прикріпила відверте фото до нового посту в Інстаграмі, в якому поділилась своїми правилами, якими завжди керується в житті.

"5 важливих правил, які рятують мене. "Пробачай та роби висновки", "Це тебе аж ніяк не стосується", "Не бреши собі", "Світ не обертається навколо тебе", "Не оцінюй, а аналізуй", — написала Кошмал в соцмережі.

Підписники в коментарях відмітили, що вони з захопленням читають мудрі пости української актриси, а також зазначили, що на фото Кошмал виглядає неймовірно красивою і сексуальною.

Раніше Анна Кошмал показала на фото, як її машина ледве не постраждала від обстрілів росії. Прийшлось викликати поліцію.