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"Дуже схожий": чоловіка Вікторії Варлей порівняли з голівудським актором (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Вікторія Варлей з чоловіком Петром Камболіним Новина оновлена 25 січня 2023, 08:46
Вікторія Варлей з чоловіком Петром Камболіним. Фото instagram.com/viktoriavarley

Чоловіка порівняли відразу з трьома відомими особистостями

Українська актриса і колишня учасниця популярного реаліті проєкту "Холостяк-12" Вікторія Варлей поділилась зі своїми шанувальниками новими фото зі своїм чоловіком-американцем російського походження Петром Камболіним, з яким зірка одружилась у квітні минулого року.

"Без зайвих слів. І ще трохи фото з нашої весільної фотосесії", — повідомила актриса на своїй сторінці в Інстаграмі. В коментарях до посту в соцмережі підписники Вікторії Варлей зазначили, що Камболін дуже схожий на одного голлівудського актора, американську зірку Оуена Вілсона.

  • "Оуен Вілсон дуже схожий"
  • "Коли на шоу були фото здалеку та в окулярах, я реально подумала, що ви за Оуена Вілсона вийшли заміж"
Вікторія варлей петро камболін оуен вілсон
Петро Камболін дуже схожий на актора Оуена Вілсона
Вікторія варлей петро камболін
Вікторія варлей петро камболін

Сама актриса припустила, що її чоловік ще схожий і на колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Крім того, Петра Камболіна також порівняли з учасником первого сезону "Холостячки", Андрієм Шатирко.

Вікторія варлей петро камболін
Вікторія варлей петро камболін андрій шатирко

Нагадаємо, що після участі у проєкті "Холостяк-12" Вікторія Варлей поселилась у Маямі (США). В Америці вона одружилась з американцем російського походження Петром Камболіним. Нещодавно Варлей розповіла, як свариться через війну зі свекрухою-росіянкою.

Теги:
#Холостяк #Вікторія Варлей