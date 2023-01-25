"Дуже схожий": чоловіка Вікторії Варлей порівняли з голівудським актором (фото)

Чоловіка порівняли відразу з трьома відомими особистостями

Українська актриса і колишня учасниця популярного реаліті проєкту "Холостяк-12" Вікторія Варлей поділилась зі своїми шанувальниками новими фото зі своїм чоловіком-американцем російського походження Петром Камболіним, з яким зірка одружилась у квітні минулого року.

"Без зайвих слів. І ще трохи фото з нашої весільної фотосесії", — повідомила актриса на своїй сторінці в Інстаграмі. В коментарях до посту в соцмережі підписники Вікторії Варлей зазначили, що Камболін дуже схожий на одного голлівудського актора, американську зірку Оуена Вілсона.

"Оуен Вілсон дуже схожий"

"Коли на шоу були фото здалеку та в окулярах, я реально подумала, що ви за Оуена Вілсона вийшли заміж"

Петро Камболін дуже схожий на актора Оуена Вілсона

Сама актриса припустила, що її чоловік ще схожий і на колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Крім того, Петра Камболіна також порівняли з учасником первого сезону "Холостячки", Андрієм Шатирко.

Нагадаємо, що після участі у проєкті "Холостяк-12" Вікторія Варлей поселилась у Маямі (США). В Америці вона одружилась з американцем російського походження Петром Камболіним. Нещодавно Варлей розповіла, як свариться через війну зі свекрухою-росіянкою.