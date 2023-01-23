Вікторія Варлей показала, як виглядала до пластичних операцій: "Це дві різні людини" (фото)

Фаворитка "Холостяка-12" поділилась, що змінилась як зовнішньо, так і внутрішньо

Українська актриса, ексучасниця 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Вікторія Варлей, яка шокувала зізнанням про аборт, показала на архівних фото, як виглядала ще до відвідування спеціалістів з пластичних операцій.

Зірка не приховує того, що зверталась до фахівців. Як відомо, Варлей робила операцію на повіках (блефаропластика), видаляла комки Біша (хірургічна операція, спрямована на вилучення скупчень жиру щічної ділянки), збільшувала губи.

На фото, представлені Вікторією в сторіз Інстаграму, вона ще юна і без втручань пластичних хірургів. Одна з підписниць написала актрисі, що проглядаючи її старі фото, бачить перед собою "дві різні людини", але зміни в актрисі вважає чудовими.

Сама зірка зізналась, що змінилась вона не тільки зовнішньо, але і внутрішньо. "Я дивлюсь на ці фото і бачу колосальну роботу над собою", — розповіла українська актриса.

Нагадаємо, що після участі у проєкті "Холостяк-12" Вікторія Варлей поселилась у Маямі (США). В Америці вона одружилась з американцем російського походження Петром Камболіним. У новому інтерв’ю Варлей розповіла, як свариться через війну зі свекрухою-росіянкою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядала до пластики інша учасниця 12 сезону "Холостяка" Марина Голд. Нагадаємо, що дівчина працює косметологом, і зараз також мешкає в США. Нещодавно Марина показала, як погладшала через війну у своїй країні і постійні стреси.