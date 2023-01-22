Вікторія Варлей зробила аборт: "Була на третьому місяці вагітності"

Зірка зізналась, що вперше у своєму житті втратила свідомість від переживань

Відома 38-річна українська актриса Вікторія Варлей розповіла трагічну історію своєї вагітності від коханого чоловіка. Це ще було до стосунків з актором Тарасом Цимбалюком і теперішнім чоловіком зірки Петром Камболіним.

В інтерв'ю журналістці Анни Олицької Варлей розповіла, що її тригерили історії про дітей від учасниць 12 сезону шоу "Холостяк", де і сама брала участь, адже її історія материнства так поки і не склалась. У віці 22-23 років жінці прийшлось зробити аборт по медичним показам, але вона дуже хотіла дитину.

"Я завагітніла. Він (колишній хлопець Варлей — ред.) приймав якісь ліки, з якими не можна було зачати дитину. Коли ми це з'ясували, я вже була майже на третьому місяці вагітності. Там всі професори, всі мене консультували і всі в один голос сказали, що не можна. Я ридала. Коли вели на цю операцію, я втратила свідомість від нервів, від переживань", — поділилась зірка.

В той час жінку відмовляли від народження дитини, бо вона б не прожила більше року. Вікторія розповіла, що дуже кохала тодішнього хлопця, з яким була менше року. Після аборту пара прожила разом ще майже три роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська актриса Вікторія Варлей одружилась з американцем російського походження Петром Камболіним у квітні минулого року. Нагадаємо, що зірка пішла з проєкту "Холостяк-12" з Алексом Топольським на дев’ятому тижні.