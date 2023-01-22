Виктория Варлей сделала аборт: "Была на третьем месяце беременности"

Звезда призналась, что впервые в жизни потеряла сознание от переживаний

Известная 38-летняя украинская актриса Виктория Варлей рассказала трагическую историю своей беременности от любимого мужчины. Это еще было до отношений с актером Тарасом Цымбалюком и нынешним мужем звезды Петром Камболиным.

В интервью журналистке Анны Олицкой Варлей рассказала, что ее триггерили истории о детях от участниц 12 сезона шоу "Холостяк", где и сама участвовала, ведь ее история материнства так пока и не сложилась. В возрасте 22-23 лет женщине пришлось сделать аборт по медицинским показаниям, но она очень хотела ребенка.

"Я забеременела. Он (бывший парень Варлей — ред.) принимал какие-то лекарства, с которыми нельзя было зачать ребенка. Когда мы это выяснили, я уже была почти на третьем месяце беременности. Там все профессора, все меня консультировали и все в один голос сказали, что нельзя. Я рыдала. Когда вели на эту операцию, я потеряла сознание от нервов, от переживаний", — поделилась звезда.

В то время женщину отказывали от рождения ребенка, потому что он не прожил бы больше года. Виктория рассказала, что очень любила тогдашнего парня, с которым была в отношениях меньше года. После аборта пара прожила вместе еще почти три года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская актриса Виктория Варлей вышла замуж за американца российского происхождения Петра Камболина в апреле прошлого года. Напомним, что звезда ушла из проекта "Холостяк-12" с Алексом Топольским на девятой неделе.