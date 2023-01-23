"Єдина, хто залишилася без пари": Саша Мудра розповіла про участь у литовському "Холостяку" (фото)

Фіналістка українського "Холостяка" зізналася, що це був її перший досвід участі у подібному проєкті

Фіналістка 12 сезону проєкту "Холостяк" на українському телебаченні, Олександра Мудра, яка запам’яталася глядачам своєю скандальною поведінкою на шоу, розповіла, як брала участь у реаліті-шоу про кохання у Литві у 2021 році.

Дівчина поділилася подробицями зйомок у проєкті у сторіс Інстаграму, про що вона не розповідала українським глядачам раніше, та й самі творці "Холостяка" про це промовчали. Кадри та рекламу литовського реаліті ми публікували раніше у матеріалі.

За словами Мудрої, її запросила на кастинг одна журналістка, знайшовши у Фейсбуці сторінку дівчини. Зйомки проходили протягом місяця, і це був її перший досвід під прицілом камер 24/7. Спочатку учасникам було некомфортно, але всі швидко втягнулись.

"Було 8 українок і скільки-то там литовців, точно не пам’ятаю, бо щодня приходив новий, а когось зі старих нам дівчаток треба було відправляти додому. Було прикольно… Я єдина, хто залишилась без пари (ще литовець теж), але краще бути одною, ніж із недоробкою. Тому це був класний досвід”, — поділилася з підписниками Олександра.

Нагадаємо, що у фіналі "Холостяка-12" герой Алекс Топольський віддав перемогу у шоу Катерині Лозовицькій, відправивши Сашу Мудру додому. Пізніше пара розсталась, і як зізнався сам чоловік, у стосунках із Катею він все ще думав про Сашу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олександра Мудра закрутила роман з багатим американцем. Про це розповіла інша учасниця 12-го сезону "Холостяка", українська актриса Вікторія Варлей. До речі, сама зірка зараз живе у Маямі (США) зі своїм офіційним чоловіком, американцем російського походження Петром Камболіним. У новому інтерв’ю Варлей розповіла, як свариться через війну зі свекрухою-росіянкою.