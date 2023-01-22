"Він американець": Варлей розповіла про нового бойфренда Саші Мудрої, якою знехтував Топольський

Серце найскандальнішої учасниці "Холостяка-12" зайняте

Українська актриса і учасниця 12 сезону проєкту "Холостяк" Вікторія Варлей поділилась подробицями особистого життя фіналістки реаліті Олександри Мудрої.

В інтерв'ю журналістки Анни Олицької Варлей, яка зараз мешкає з чоловіком російського походження в Маямі (США), розповіла, що зараз Саша зустрічається з американцем.

"Її серце зайняте. В неї є хлопець, він американець. Я його бачила. Він її старший, десь мій одноліток (Вікторії Варлей 38 років — ред.). Класний дуже", — поділилась актриса.

Вікторія зізналась, що не знає, як Олександра познайомилась з чоловіком, але припускає, що через соцмережі. Відомо, що саме цей загадковий американець допоміг Мудрій виїхати з України до Америки в перші дні повномасштабної війни.

Також Варлей розповіла, що чоловік при грошах. Фіналістка "Холостяка", яка в момент участі в проєкті була безробітною, змогла заселитись в готелі Plaza, в якому номер коштує близько двох тисяч доларів за ніч.

"Ми коли сиділи в ресторані, то він замовив все, що було в меню. Він за все заплатив", — розповіла актриса, додавши при цьому, що Мудра в цих відносинах "бос", а чоловік виконує всі її примхи.

Раніше Алекс Топольський розкрив фанатам, чому обрав у фіналі сезону саме Катерину Лозовицьку, а не скандальну Сашу Мудру. За словами чоловіка, він уже мав стосунки, де дівчина була суцільною пригодою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головного героя 12 сезону шоу "Холостяк" Алекса Топольського розкритикували шанувальники проєкту.