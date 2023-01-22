"Он американец": Варлей рассказала о новом бойфренде Саши Мудрой, которой пренебрег Топольский

Сердце самой скандальной участницы "Холостяка-12" занято

Украинская актриса и участница 12 сезона проекта "Холостяк" Виктория Варлей поделилась подробностями личной жизни финалистки реалити Александры Мудрой.

В интервью журналистке Анне Олицкой Варлей, которая сейчас живет с мужем российского происхождения в Майами (США), рассказала, что сейчас Саша встречается с американцем.

"Ее сердце занято. У нее есть парень, он американец. Я его видела. Он ее старше, где-то мой сверстник (Виктории Варлей 38 лет — ред.). Классный очень", — поделилась актриса.

Виктория призналась, что не знает, как Александра познакомилась с мужчиной, но предполагает, что через соцсети. Известно, что именно этот загадочный американец помог Мудрой уехать из Украины в Америку в первые дни полномасштабной войны.

Также Варлей рассказала, что мужчина при деньгах. Финалистка "Холостяка", которая в момент участия в проекте была безработной, смогла заселиться в гостинице Plaza, где номер стоит около двух тысяч долларов за ночь.

"Мы когда сидели в ресторане, то он заказал все, что было в меню. Он за все заплатил", — рассказала актриса, добавив при этом, что Мудрая в этих отношениях "босс", а мужчина исполняет все ее капризы.

Ранее Алекс Топольский раскрыл фанатам, почему выбрал в финале сезона именно Екатерину Лозовицкую, а не скандальную Сашу Мудрую. По словам мужчины, он уже имел отношения, где девушка была сплошным приключением.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главного героя 12 сезона шоу "Холостяк" Алекса Топольского раскритиковали поклонники проекта.