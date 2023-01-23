"Единственная, кто осталась без пары": Саша Мудрая рассказала об участии в литовском "Холостяке" (фото)

Финалистка украинского "Холостяка" призналась, что это был ее первый опыт участия в подобном проекте

Финалистка 12 сезона проекта "Холостяк" на украинском телевидении, Александра Мудрая, запомнившаяся зрителям своим скандальным поведением на шоу, рассказала, как принимала участие в реалити-шоу про любовь в Литве в 2021 году.

Девушка поделилась подробностями съемок в проекте в сторис Инстаграма, о чем она не рассказывала украинским зрителям ранее, да и сами создатели "Холостяка" об этом умолчали. Кадры и рекламу литовского реалити мы публиковали ранее в материале.

По словам Мудрой, ее пригласила на кастинг одна журналистка, найдя в Фейсбуке страницу девушки. Съемки проходили на протяжении месяца, и это был ее первый опыт под прицелом камер 24/7. Поначалу участникам было некомфортно, но все быстро втянулись.

"Было 8 украинок и сколько-то там литовцев, точно не помню, потому что каждый день приходил новый, а кого-то из старых нам девочек нужно было отправлять домой. Было прикольно… Я единственная, кто осталась без пары (еще литовец тоже), но лучше быть одной, чем с недоделкой. Поэтому это был классный опыт", — поделилась с подписчиками Александра.

Напомним, что в финале "Холостяка-12" герой Алекс Топольский отдал победу в шоу Екатерине Лозовицкой, отправив Сашу Мудрую домой. Позже пара рассталась, и как признался сам мужчина, в отношениях с Катей он все еще думал о Саше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Александра Мудрая закрутила роман с богатым американцем. Об этом рассказала другая участница 12 сезона "Холостяка", украинская актриса Виктория Варлей. Кстати, сама звезда сейчас живет в Майями (США) со своим официальным мужем, американцем российского происхождения Петром Камболиным. В новом интервью Варлей рассказала, как ссорится из-за войны со свекровью-российнкой.