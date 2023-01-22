"Мои родители сидели в подвале, а она шутила": Варлей рассказала о скандалах со свекровью-россиянкой (видео)

Экс-участница "Холостяка-12" почувствовала, что украинцы реально более свободный народ, чем россияне

Украинская актриса, бывшая участница 12 сезона проекта "Холостяк" Виктория Варлей рассказала о скандалах с мамой своего мужа, американца российского происхождения Петра Камболина.

В интервью журналистке Анны Олицкой Варлей поделилась, что Наталья Петровна (а именно так зовут свекровь звезды) в первые дни полномасштабной войны россии против Украины прямо заявляла актрисе, что так украинцам и надо, и что мы это якобы заслужили.

"Было очень сложно в начале войны с ней. У нас споры, потому что мне было непонятно, когда мои родители сидят в подвале, она пыталась как-то шутить. Потом она извинялась передо мной. Она сказала: "Я пыталась тебя прощупать, что ты за человек". Я говорю: "Наталья Петровна, если вы меня хотели прощупать, когда в моей стране идет война, мои родители сидят в подвалах, не знаю, живы ли мои родители... Если вы дожили до 75 лет и вы не разбираетесь в людях... Ну здесь вопрос к вам", — рассказала Варлей.

По ее словам, сейчас ее свекровь находится в Москве. Но муж актрисы Петр Камболин, за свои годы проживший в разных странах и уже более 20 лет проживающий и работающий в США, осуждает действия президента россии путина.

"Он очень поддерживает Украину, он реально желает, говорит: "Я хочу, чтобы прилетело в Москву, чтобы они почувствовали, что это такое, как это". У него в россии нет ничего, даже российского паспорта", — сказала актриса.

Напомним, что Виктория Варлей вышла замуж за Перта Камболина в апреле прошлого года. Ранее сообщалось, что актриса ушла из проекта "Холостяк" на девятой неделе. По словам героя шоу Алекса Топольского, женщина все чаще предъявляла ему претензии и пыталась выяснять отношения. Варлей также в прошлом была в отношениях с украинским актером Тарасом Цымбалюком.