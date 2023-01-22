"Мої батьки сиділи в підвалі, а вона жартувала": Варлей розповіла про скандали зі свекрухою-росіянкою (відео)

Ексучасниця "Холостяка-12" відчула, що українці реально вільніший народ, чим росіяни

Українська актриса, колишня учасниця 12 сезону проєкту "Холостяк" Вікторія Варлей розповіла про скандали з мамою свого чоловіка, американця російського походження Петра Камболіна.

В інтерв'ю журналістці Анни Олицької Варлей поділилась, що Наталія Петрівна (а саме так звуть свекруху зірки) в перші дні повномасштабної війни росії проти України прямо заявляла актрисі, що так українцям і треба, і що нібито ми це заслужили.

"Було дуже складно на початку війни з нею. В нас суперечки, тому що мені було незрозуміло, коли мої батьки сидять в підвалі, вона намагалась якось жартувати. Потім вона вибачалась переді мною. Вона сказала: "Я намагалась тебе прощупати, що ти за людина". Я кажу: "Наталія Петрівна, якщо ви мене хотіли прощупати, коли в моїй країні йде війна, мої батьки сидять у підвалах, не знаю, чи живі мої батьки… Якщо ви дожили до 75 років і ви не розумієтесь на людях… Ну тут питання до вас", — розповіла Варлей.

За її словами, зараз її свекруха знаходиться в Москві. Але чоловік актриси Петро Камболін, який за свої роки прожив в різних країнах і вже більше 20 років мешкає і працює в США, засуджує дії президента росії путіна.

"Він дуже підтримує Україну, він реально бажає, каже "Я хочу, щоб прилетіло до Москви, щоб вони відчули, що це таке, як це". В нього в росії немає нічого, навіть російського паспорта", — сказала актриса.

Нагадаємо, що Вікторія Варлей одружилась з Петром Камболіним у квітні минулого року. Раніше повідомлялось, що актриса пішла з проєкту "Холостяк" на дев’ятому тижні. За словами героя шоу Алекса Топольського, жінка все частіше висувала до нього претензії та намагалася з’ясовувати стосунки. Варлей також у минулому була у стосунках з українським актором Тарасом Цимбалюком.