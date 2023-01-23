Виктория Варлей показала, как выглядела до пластических операций: "Это два разных человека" (фото)

Фаворитка "Холостяка-12" поделилась, что изменилась как внешне, так и внутренне

Украинская актриса, экс-участница 12 сезона реалити-шоу "Холостяк" Виктория Варлей, шокировавшая признанием об аборте, показала на архивных фото, как выглядела еще до посещения специалистов по пластическим операциям.

Звезда не скрывает того, что обращалась к специалистам. Как известно, Варлей делала операцию на веках (блефаропластика), удаляла комки Биша (хирургическая операция, направленная на извлечение скоплений жира щечного участка), увеличивала губы.

На фото, представленные Викторией в сторис Инстаграма, она еще юная и без вмешательств пластических хирургов. Одна из подписчиц написала актрисе, что просматривая ее старые фото, видит перед собой "два разных человека", но изменения в актрисе считает великолепными.

Сама звезда призналась, что изменилась она не только внешне, но и внутренне. "Я смотрю на эти фото и вижу колоссальную работу над собой", — рассказала украинская актриса.

Напомним, что после участия в проекте "Холостяк-12" Виктория Варлей поселилась в Майами (США). В Америке она вышла замуж за американца российского происхождения Петра Камболина. В новом интервью Варлей рассказала, как ссорится из-за войны со свекровью-россиянкой.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядела до пластики другая участница 12 сезона "Холостяка" Марина Голд. Напомним, что девушка работает косметологом, и сейчас тоже проживает в США. Недавно Марина показала, как поправилась из-за войны в своей стране и постоянных стрессов.