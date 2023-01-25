"Очень похож": мужчину Виктории Варлей сравнили с голливудским актером (фото)

Мужчину сравнили сразу с тремя известными личностями

Украинская актриса и бывшая участница популярного реалити проекта "Холостяк-12" Виктория Варлей поделилась со своими поклонниками новыми фото со своим мужем-американцем российского происхождения Петром Камболиным, за которого звезда вышла замуж в апреле прошлого года.

"Без лишних слов. И еще немного фото с нашей свадебной фотосессии", — сообщила актриса на своей странице в Инстаграме. В комментариях к посту в соцсети подписчики Виктории Варлей отметили, что Камболин очень похож на одного голливудского актера, американскую звезду Оуэна Уилсона.

"Оуэн Уилсон очень похож"

"Когда на шоу были фото издалека и в очках, я реально подумала, что вы за Оуэна Уилсона вышли замуж"

Петр Камболин очень похож на актера Оуэна Уилсона

Сама актриса предположила, что ее муж еще похож и на бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Кроме того, Петра Камболина также сравнили с участником первого сезона "Холостячки", Андреем Шатырко.

Напомним, что после участия в проекте "Холостяк-12" Виктория Варлей поселилась в Майами (США). В Америке она вышла замуж за американца российского происхождения Петра Камболина. Недавно Варлей рассказала, как ссорится из-за войны со свекровью-россиянкой.