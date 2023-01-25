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"Очень похож": мужчину Виктории Варлей сравнили с голливудским актером (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Виктория Варлей с мужем Петром Камболиным Новость обновлена 25 января 2023, 08:46
Виктория Варлей с мужем Петром Камболиным. Фото instagram.com/viktoriavarley

Мужчину сравнили сразу с тремя известными личностями

Украинская актриса и бывшая участница популярного реалити проекта "Холостяк-12" Виктория Варлей поделилась со своими поклонниками новыми фото со своим мужем-американцем российского происхождения Петром Камболиным, за которого звезда вышла замуж в апреле прошлого года.

"Без лишних слов. И еще немного фото с нашей свадебной фотосессии", — сообщила актриса на своей странице в Инстаграме. В комментариях к посту в соцсети подписчики Виктории Варлей отметили, что Камболин очень похож на одного голливудского актера, американскую звезду Оуэна Уилсона.

  • "Оуэн Уилсон очень похож"
  • "Когда на шоу были фото издалека и в очках, я реально подумала, что вы за Оуэна Уилсона вышли замуж"
Виктория варлей петро камболин оуэн вилсон
Петр Камболин очень похож на актера Оуэна Уилсона
Виктория варлей петро камболин
Виктория варлей петро камболин

Сама актриса предположила, что ее муж еще похож и на бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Кроме того, Петра Камболина также сравнили с участником первого сезона "Холостячки", Андреем Шатырко.

Виктория варлей петро камболин
Виктория варлей петро камболин андрий шатырко

Напомним, что после участия в проекте "Холостяк-12" Виктория Варлей поселилась в Майами (США). В Америке она вышла замуж за американца российского происхождения Петра Камболина. Недавно Варлей рассказала, как ссорится из-за войны со свекровью-россиянкой.

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#Холостяк #Виктория Варлей