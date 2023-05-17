Сняли работу ПВО в Киеве: СБУ взялась за блогеров, им грозит тюрьма, а в сети названы их имена (фото)

В сети уже показали "героев"

Служба безопасности Украина разоблачила блогеров, которые "засветили" работу ПВО в социальных сетях во время массированной атаки на столицу в ночь на 16 мая. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Так, правоохранители установили личности шести жителей столицы, которые провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и опубликовали эти материалы в соцсетях. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Среди прочего фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественного ПВО", — говорится в сообщении.

Видео сразу "подхватили" многочисленные Telegram-каналы и российские пропагандистские паблики, в том числе и интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора.

Скриншот видео СБУ

Вместе с тем, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые автоматически фиксировали работу украинской ПВО. Было установлено, что эти камеры на балансе нескольких столичных коммерческих структур.

Доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга "пользователей", опубликовавших видео ночной атаки на Киев в общем доступе на YouTube. Данную информация враг мог использовать для корректировки повторных воздушных ударов по Киеву.

Отмечается, что по местам проживания фигурантов были проведены следственные действия. У них изъяты телефоны и компьютерная техника, которые блогеры использовали для распространения запрещенного контента.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. За совершенное правонарушение столичным блогерам грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до восьми лет.

Тем временем Telegram-каналы называют имена столичных блогеров, которые по непонятным причинам обнародовали материалы, которые могут навредить нашей стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экс-супруга осужденного за поставку кокаина Юрия Чернецкого Инна Воронова (Чернецкая), которая является одной из тех, кто распространял видео работы украинской ПВО, принесла свои извинения за этот поступок.