Зняли роботу ППО у Києві: СБУ взялася за блогерів, їм загрожує в’язниця, а в мережі названо їхні імена (фото)

У мережі вже показали "героїв"

Служба безпеки Україна викрила блогерів, які "засвітили" роботу ППО в соціальних мережах під час масованої атаки на столицю в ніч проти 16 травня. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Так, правоохоронці встановили особи шести мешканців столиці, які провели несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та опублікували ці матеріали у соцмережах. Про це сьогодні, 17 травня, повідомили у прес-службі СБУ.

"Серед іншого фігуранти зафіксували результати поразки російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце розташування та специфіку роботи вітчизняного ППО", — йдеться у повідомленні.

Відео одразу "підхопили" численні Telegram-канали та російські пропагандистські паблики, зокрема й інтернет-ресурси, підконтрольні спецслужбам країни-агресора.

Скріншот відео СБУ

Водночас кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які автоматично фіксували роботу української ППО. Було встановлено, що це камери на балансі кількох столичних комерційних структур.

Доступ до знятих файлів було відкрито для широкого кола "користувачів", які опублікували відео нічної атаки на Київ у загальному доступі на YouTube. Цю інформацію ворог міг використовуватиме коригування повторних повітряних ударів по Києву.

Зазначається, що за місцями проживання фігурантів було проведено слідчі дії. У них вилучено телефони та комп’ютерну техніку, які блогери використовували для поширення забороненого контенту.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 КК України. За скоєне правопорушення столичним блогерам загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до восьми років.

Тим часом Telegram-канали називають імена столичних блогерів, які з незрозумілих причин оприлюднили матеріали, що можуть зашкодити нашій країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ексдружина засудженого за постачання кокаїну Юрія Чернецького Інна Воронова (Чернецька), яка є однією з тих, хто поширював відео роботи української ППО, вибачилася за цей вчинок.