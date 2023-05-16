Блогерша Воронова вибачилася за відео з ППО: чим відома ексдружина елітного наркоторговця

Відео з роботою ППО розтягали в Інтернеті ще до того, як вона його видалила

Колишня дружина засудженого за постачання кокаїну для української еліти Юрія Чернецького Інна Воронова вибачилася за те, що знімала роботу ППО під час нічної ракетної атаки на Київ.

"Я хочу попросити вибачення в України та українського народу. Вибачте мені, будь ласка, я зробила необдуманий вчинок. Я дуже злякалася, виклала відео, була з дітьми вдома, навіть не знала, що відбувається. Після першого коментаря я зрозуміла, що не можна ставити. Я відразу ж видалила, буквально за пару хвилин", — заявила дівчина.

Попри це відео вже встигло розлетітися мережею, у тому числі у російському сегменті соцмереж, а також у західних ЗМІ. Воронову навіть закликали притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, що чоловіка Воронової власника мережі барбершопів Юрія Чернецького засудили наприкінці минулого року. За інформацією прокуратори, він займався збутом наркотиків, зокрема кокаїну у нічних клубах столиці. Суд призначив йому 5 років за ґратами.

До того Воронова оголосила збір коштів, щоб викупити свого чоловіка-наркоторговця з СІЗО. Його затримали влітку 2022 року та призначили йому 4 млн грн застави. Дівчина почала збирати гроші на заставу на своїй сторінці в Instagram, де вона публікує свої фото та інформацію про співацьку кар'єру. Сам збір своєю чергою йшов доволі успішно.

Це обурило мережу, оскільки в той час, коли інші люди збирають на допомогу для воїнів, які ризикують життям на фронті, блогерка збирала гроші на викуп чоловіка-злочинця. А вона сама стверджувала, що не знала про злочинну діяльність своєї другої половинки.

Вже пізніше, маючи чоловіка, хоч і у СІЗО, Інна виставляла дивні оголошення про те, що вона працює з подругою в парі. Відео були досить еротичного змісту, а автор відомого пабліка Harley Quinn натякнула на те, що йдеться про послуги ескорту.

Пізніше блогерка повідомила, що у неї закінчилися гроші і вона переїжджає "на стару хату". З собою забрала собак і навіть люстру. Сталося це орієнтовно у той же час, коли Чернецькому оголосили вирок. Через кілька днів у грудня 2022 року в одному з дописів на своїй сторінці Воронова натякнула на те, що розриває стосунки із Чернецьким.

До скандалу Воронова була відома активною блогерською і співацькою діяльністю. Разом із чоловіком Юрієм вони знімали кліпи, назвавшись дуетом "OPG SVYATIE". До прикладу, в мережі відома їхня пісня "Не пробачу".

Зазначимо, що Воронова ще досить ввічливо вийшла з ситуації. До прикладу, відома львівська блогерка взагалі принизила ЗСУ та вступилася за молодиків, які слухали в центрі Львова російську музику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про історію київського пранкера, який обматюкав чоловіка. Причина в тому, що перехожий представився військовим і не захотів зніматися у його відео. Пізніше брат пранкера сам потрапив у скандал після того, як поскаржився відомому московському блогеру на хейт з боку українців.