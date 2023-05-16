Відома київська блогерка засвітила роботу ППО, оскандалилися й західні ЗМІ: українці розлючені

Українці обурені поведінкою блогерки, але не вірять, що її покарають за публікацію кадрів із роботою ППО

Вночі 16 травня росіяни атакували Київ ракетами: уламки знаходили у п’яти районах столиці — Солом’янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому. Усіх їх було збито силами ППО України, проте деякі блогери і навіть журналісти, всупереч суворій забороні, публікували в мережі кадри роботи протиповітряної оборони.

Зокрема, це у своєму Instagram зробила колишня дружина засудженого за постачання кокаїну для української еліти Юрія Чернецького Інна Воронова.

Незабаром вона видалила відео з кадрами роботи ППО, але воно вже встигло розлетітися мережею та обурити українців. Воронову закликають притягнути до відповідальності, але більшість коментаторів не вірять, що це буде зроблено.

Нагадаємо, раніше Воронова оголосила серед своїх шанувальників збирання коштів для того, щоб викупити з в’язниці свого тоді ще чоловіка Юрія Чернецького, який займався збутом наркотиків. Однак це не допомогло і суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Крім того, кадри масованого удару окупантів по Києву минулої ночі опублікувало британське видання Reuters, що також викликало обурення в українців.

Ситуацію прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, за його словами, існують "запобіжники", які мінімізують негативні наслідки поширення зйомок роботи ППО.

"Хіба ви цьому допоможете, при сьогоднішніх технологіях? Тут має тільки бути свідомість у людей. Нарешті, ворог і сам може це зняти. Ви думаєте мало російських агентів ходить територією нашої держави? Крім того, ворог відстежує місця пусків за допомогою інших засобів", — пояснив він.

Ігнат додав, що робота сил Повітряної оборони на території України динамічна і після бойової роботи місця пусків та дислокації змінюються.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у ході чергової масштабної атаки на Україну в ніч проти 16 травня сили ППО збили усі 18 ракет, запущених росією: серед них було 6 "Кинджалів". Уламки однієї з ракет впали впали в Київському зоопарку, ми публікували ексклюзивні фото з місця.