"Елітний" столичний наркоторговець вирушив за ґрати: скільки років дали Чернецькому

Прокурори повністю довели провину підсудного

Власника мережі барбершопів Юрія Чернецького, якого також називають постачальником наркотиків для української еліти, засудили до позбавлення волі.

Так, за даними Київської міської прокуратури, обвинувачений займався збутом наркотиків, зокрема кокаїну, у нічних клубах столиці. У серпні 2022 року чоловік потрапив під час чергового збуту заборонених речовин, а пізніше, за місцем його проживання, правоохоронцями також було виявлено наркотики.

Правопорушнику було пред’явлено підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, а потім йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Під час судового розгляду прокурори повністю довели провину підозрюваного, а вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

У прес-службі прокуратури зазначили, що до набуття чинності вироку в законну силу обвинувачений буде перебувати під вартою.

Нагадаємо, що влітку 2022 року у Києві вирішили шляхом краудфандингу викупити з в’язниці Юрія Чернецького. Необхідна сума складала 4 мільйони гривень.

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