Дві смерті дівчат, наркотики та шантаж: фітнес-тренера, який бив подруг, відпустили з-під варти

Чоловіка відпустили на домашній арешт незважаючи на факти побиття своїх коханих та дивні смерті двох із них

Солом’янський райсуд столиці відпустив під домашній арешт 47-річного Олексія Волкова, який встиг "прославитися" у 2020 році жорстоким побиттям своєї дівчини Ольги Войтенко.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Реальний Київ", який нагадав історію садиста.

Зустрічався з дівчатами для шантажу

21 вересня 2020 року Олексій Волков у своєму заміському будинку у селі Нижня Дубечня Вишгородського району Київської області майже до смерті побив свою дівчину, 33-річну Ольгу Войтенко. Як стверджували ЗМІ, чоловік тоді використав бейсбольну біту, тож у Ольги діагностували черепно-мозкову травму, переломи рук, вибиті зуби. Таку лють викликала заява дівчини, що вона від нього йде.

Ольга Войтенко до та після розставання з Волковим

Садиста затримали вже наступного дня, 22 вересня. Цікаво, що ніхто не знав, де і ким він працює, а на своїй сторінці в Інстаграмі він представлявся фітнес-тренером та лікарем. Як вдалося з’ясувати OBOZREVATEL, Олексій Волков фактично жив за рахунок своїх дівчат — він умів привернути до себе своїх знайомих, спочатку зв’язуючись з ними в соцмережах, а потім вміло спокушав на особистих зустрічах.

Потім у житті дівчат починалося пекло – Волков використовував наркотичні засоби, під якими робив відверті фото та відео, якими потім шантажував своїх пасій. І таких випадків було чимало, коли дівчатам доводилося платити тисячі доларів шантажисту.

А от коли дівчата намагалися покинути "коханого", від шантажу Волков міг перейти до побиття, що на собі відчула не одна його пасія. Найбільш кричущим таким випадком стало побиття Ольги Войтенко, що й привело садиста за ґрати.

Вони здавались гарною парою

Міг убити двох своїх дівчат

Вже, коли садист опинився в СІЗО, стало відомо про загибель двох його пасій – Ольги Бородині у 2012 році та Вікторії Манкевич у 2016 році. Обидві вони були знайдені мертвими під вікнами власних квартир.

Втім, тоді слідство не виявило інтересу, чому дві успішні та красиві дівчата вирішили звести рахунки з життям, а ось після побиття Ольги Войтенка у 2021 році слідство зацікавилося обставинами загибелі Вікторії Манкевич. У результаті Олексію Волкову висунули підозру в її вбивстві.

Щоправда, вже у листопаді 2021 року умови утримання Олексія Волкова пом’якшили – Вишгородський районний суд дав йому можливість вийти під заставу у 681 тисячу гривень.

І ось уже Солом’янський районний суд, у якому Волков проходить як підозрюваний у вбивстві Вікторії Манкевич, відпускає чоловіка на волю під домашній арешт.

Чим займеться Олексій Волков на волі? Може торгівлею авто, адже, судячи з його повідомлень в Інстаграмі, він пропонує на продаж своїм передплатникам уживані авто з Європи, волонтерською діяльністю, на що є натяки в його соцмережі, або шукатиме нову пасію.

Втім, як ми розповідали, у деяких порушників статусне життя не закінчується і за ґратами. Нещодавно правоохоронці повідомили про підозру "дивлячому" за Лук’янівським СІЗО. За даними слідства, він зібрав за два роки понад мільйон доларів для "потреб" у Ізоляторі. Як виявилося, йшлося про мажору, який у 2018 році на "Хаммері" на смерть збив 10-річну дівчинку в центрі Києва.