Две смерти девушек, наркотики и шантаж: фитнес-тренера, избивавшего подруг, отпустили из-под стражи

Мужчину отпустили на домашний арест несмотря на факты избиений своих возлюбленных и странные смерти двоих из них

Соломенский райсуд столицы отпустил под домашний арест 47-летнего Алексея Волкова, который успел "прославиться" в 2020 году жестоким избиением своей девушки Ольги Войтенко.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Реальный Киев", напомнивший историю садиста.

Встречался с девушками для шантажа

21 сентября 2020 года Алексей Волков в своем загородном доме в селе Нижняя Дубечня Вышгородского района Киевской области едва ли не до смерти избил свою девушку, 33-летнюю Ольгу Войтенко. Как утверждали СМИ, мужчина тогда использовал бейсбольную биту, так что у Ольги диагностировали черепно-мозговую травму, переломы рук, выбитые зубы. Такую ярость вызвало заявление девушки, что она от него уходит.

Ольга Войтенко до и после расставания с Волковым

Садиста задержали уже на следующий день, 22 сентября. Интересно, что никто не знал, где и кем он работает, а на своей странице в Инстаграме он представлялся фитнесс-тренером и доктором. Как удалось выяснить OBOZREVATEL, Алексей Волков фактически жил за счет своих девушек – он умел расположить к себе своих знакомых, сперва связываясь с ними в соцсетях, а затем умело обольщал на личных встречах.

Потом в жизни девушек начинался ад – Волков использовал наркотические средства, под которыми делал откровенные фото и видео, которыми затем шантажировал своих пассий. И таких случаев было немало, когда девушкам приходилось платить шантажисту тысячи долларов.

А вот когда девушки пытались уйти от "возлюбленного", от шантажа Волков мог перейти к избиениям, что на себе ощутила не одна его пассия. Наиболее вопиющим таким случаем стало избиение Ольги Войтенко, что и привело садиста за решетку.

Они казались хорошей парой

Мог убить двух своих девушек

Уже, когда садист оказался в СИЗО стало известно о гибели двух его пассий – Ольги Бородыни в 2012 году и Виктории Манкевич в 2016 году. Обе они были найдены мертвыми под окнами собственных квартир.

Впрочем, тогда следствие не проявило интерес, почему две успешные и красивые девушки решили свести счеты с жизнью, а вот после избиения Ольги Войтенко в 2021 году следствие заинтересовалось обстоятельствами гибели Виктории Манкевич. В итоге, Алексею Волкову предъявили подозрение в ее убийстве.

Правда уже в ноябре 2021 года условия содержания Алексея Волкова смягчили – Вышгородский районный суд дал ему возможность выйти под залог в 681 тысячу гривен.

И вот уже Соломенский районный суд в котором Волков проходит как подозреваемый в убийстве Виктории Манкевич, отпускает мужчину на свободу под домашний арест.

Чем займется Алексей Волков на свободе? Может торговлей авто, ведь судя по его сообщениям в Инстаграмме, он предлагает на продажу своим подписчикам подержанные авто из Европы, волонтерской деятельность, на что есть намеки в его соцсети, или будет искать новую пассию.

Впрочем, как мы рассказывали, у некоторых нарушителей статусная жизнь не заканчивается и за решеткой. Недавно правоохранители сообщили о подозрении "смотрящему" за Лукьяновским СИЗО. По данным следствия, он собрал за два года свыше миллиона долларов для "нужд" сидящих в Изоляторе. Как оказалось, речь шла о мажоре, который в 2018 году на "Хаммере" насмерть сбил 10-летнюю девочку в центре Киева.