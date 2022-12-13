"Элитный" столичный наркоторговец отправился за решетку: сколько лет дали Чернецкому

Прокуроры полностью доказали вину подсудимого

Владельца сети барбершопов Юрия Чернецкого, которого также называют поставщиком наркотиков для украинской элиты, приговорили к лишению свободы.

Так, по данным Киевской городской прокуратуры, обвиняемый занимался сбытом наркотиков, в том числе кокаина, в ночных клубах столицы. В августе 2022 года мужчина попался во время очередного сбыта запрещенных веществ, а позже, по месту его жительства, стражами порядка также были обнаружены наркотики.

Правонарушителю было предъявлено подозрение в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасных наркотических средств, а затем ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе судебного разбирательства прокуроры полностью доказали вину подозреваемого, а приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что до вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находится под стражей.

Напомним, что летом 2022 года в Киеве решили путем краудфандинга выкупить из тюрьмы Юрия Чернецкого. Необходимая сумма составляла 4 миллиона гривен.

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