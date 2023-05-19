Вибухи на Київщині: працює ППО
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Жителів столичного регіону просять залишатися в укриттях
Ворог продовжує черговий масштабний повітряний обстріл мирних міст України.
Територія практично всієї країни стала червоною.
Також здійснюється спроба нальоту на столичний регіон – про вибухи повідомляють у соціальних мережах.
В той же час влада запевняє про відсутність небезпеки – причиною звуків вибухів стала робота протиповітряної оборони.
Про це написав в Telegram начальник Київської КМВА Сергій Попко.
"Навколо повітряного простору Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою!", — зазначив він.
Нагадаємо, що звуки вибухів цієї ночі також лунали у Кривому Розі.