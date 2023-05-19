В Кривому Розі пролунали вибухи

Місцян просять не викладати в Мережу наслідків атак ворога

Під час масштабної повітряної тривоги в ніч на 19 травня в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух.

Про це написав у своєму Telegram голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він закликав не фіксувати нічого на фото та відео, адже будь-якими кадрами з роботою ППО чи прильотами може скористатися ворог.

"Нічого не знімати та не викладати в інтернеті. Бережіть себе та своїх близьких, повітряна тривога продовжується", — написав він.

Нагадаємо, що вночі 19 травня Україною почала ширитись масштабна повітряна тривога. Її оголосили в Києві та згодом вона поширилась майже на всю територію України. Також існує можливість запуску ворогом ракет.