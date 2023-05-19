У Києві та низці областей оголошено тривогу: працює ППО

Загроза з повітря – можливі удари БПЛА та ракет

Нова доба почалася з попередження громадян: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Відразу після початку доби 19 травня у низці регіонів пролунали сирени, які сповіщають про повітряну тривогу.

Спершу тривоги оголосили на Сході країни, а потім сирени увімкнули і в столиці.

Повітряна тривога оголошена пізніше також і в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Волинській областях.

Оновлено о 00:47

У ряді областей скасували тривоги. Так, йдеться про Харківську, Дніпропетровську та Донецьку. Тим часом на Київщині працює ППО, і місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів.

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Повітряна тривога також була оголошена в Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Одеській, Херсонській, Миколаївській та Волинській областях.

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Повітряна тривога в Україні стала масштабною. Моніторингові групи пишуть про запуск ворожих ракет "Калібр" із моря.

Крім того, у мережі повідомляють про звуки вибуху у Кривому Розі та Миколаєві — попередньо — це робота ППО.

Якщо у вашому регіоні тривога — негайно прямуйте в укриття. Тим часом "Телеграф" збирає всю актуальну інформацію про ситуацію в регіонах, в яких є загроза ворожої атаки.

Нагадаємо, що 16 травня росія масовано атакувала Київ ракетами різних типів та безпілотниками. За словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, було випущено 18 ракет і всі вони були збиті. Серед збитих ракет були також аеробалістичні "Кинджали".