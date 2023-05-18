Знову когось ліквідували? У Мелітополі вранці пролунав потужний вибух

У Мелітополі ранок почався з потужного вибуху

Ранок у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, де днями підірвали "в.о. заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ", розпочався з потужного вибуху.

Як пишуть місцеві Телеграм-канали, гучно було близько 5:30 у нижній частині міста.

"Добре чути було в районі жіночої колонії по вул. А. Невського", — йдеться у повідомленні.

Там також уточнили, що за звуком було схоже на вибуховий пристрій. Офіційної інформації про інцидент поки не надходило.

У коментарях до публікації люди вже передчувають інформацію про те, що в місті підірвали чергового окупанта.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху було знищено окупаційного "начальника" Приазовського відділу поліції Олександра Міщенка. Вибухівку заклали біля під’їзду колаборанта, територія навколо посипана уламками скла та землею.

Також ми повідомляли про те, що в лавах окупантів у Мелітополі почав поширюватися спалах серйозної хвороби. Окупанти підчепили інфекцію, коли рили окопи.