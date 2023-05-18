Снова кого-то ликвидировали? В Мелитополе утром прогремел мощный взрыв

В Мелитополе утро началось с мощного взрыва

Утро во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, где на днях подорвали "и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ", началось с нового мощного взрыва.

Как пишут местные Телеграм-каналы, громко было в районе 5:30 в нижней части города.

"Хорошо слышно было в районе женской колонии по ул А. Невского", — говорится в сообщении.

Там же уточнили, что по звуку было похоже на сработавшее взрывное устройство. Официальной информации об инциденте пока не поступало.

В комментариях к публикации люди уже в предвкушении информации о том, что в городе подорвали очередного оккупанта.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в оккупированном Мелитополе в результате взрыва был уничтожен оккупационный "начальник" Приазовского отдела полиции Александр Мищенко. Взрывчатку заложили у подъезда коллаборанта, территория вокруг усыпана обломками стекла и землей.

Также мы сообщали о том, что в рядах оккупантов в Мелитополе распространяется вспышка серьезной болезни.Оккупанты подцепили инфекцию, когда рыли окопы.