У США офіційно підтвердили пошкодження ППО Patriot: що зараз із американською ЗРК

Заява про знищення ЗРК Patriot виявилася брехнею

Система ЗРК Patriot, яку нібито знищила російська армія в ніч проти 16 травня, знову в строю. Пошкодження системи ППО були незначними і її вдалося швидко відремонтувати.

Про це на брифінгу 18 травня заявила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх. Тим самим США офіційно підтвердили інформацію російських пропагандистів, що система ППО Patriot була пошкоджена під час недавньої атаки на Київ.

Так, у ніч проти 16 травня окупанти здійснили ракетну атаку на Україну, в тому числі і на Київську область. Вранці міноборони росії заявило, що нібито система ППО Patriot була знищена. Ряд західних ЗМІ з посиланням на неназваних американських чиновників підтвердив інформацію лише щодо пошкодження, але офіційної позиції США з цього приводу не було.

У Пентагоні зазначили, що пошкодження ЗРК Patriot були не серйозними, і його вдалося швидко відремонтувати.

"Можу підтвердити, що одна система Patriot була пошкоджена, але тепер вона підлагоджена і знаходиться в повністю робочому стані", — заявила Сабріна Сінгх.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці в мережі висміяли заяву про знищений ЗРК Patriot та припустили, що йшлося про автобус із аналогічною назвою. Натомість в росії заявили, що Україна не могла збити їхні "Кинджали".