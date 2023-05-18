В США официально подтвердили повреждение ПВО Patriot: что сейчас с американской ЗРК

Заявление об уничтожении ЗРК Patriot оказались ложью

Система ЗРК Patriot, которую якобы уничтожила российская армия в ночь на 16 мая, снова в строю. Повреждения ситемы ПВО были незначительными и ее удалось быстро отремонтировать.

Об этом на брифинге 18 мая заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. Тем самым США официально подтвердили информацию российских пропагандистов о том, что система ПВО Patriot была повреждена во время недавней атаки на Киев.

Так, в ночь на 16 мая оккупанты совершили ракетную атакую на Украину, в том числе и на Киевскую область. Утром минобороны россии заявило, что якобы система ПВО Patriot была уничтожена. Ряд западных СМИ со ссылкой на неназванных американских чиновников подтвердил информацию только касательно повреждения, но официальной позиции США по этому поводу не было.

В Пентагоне отметили, что повреждения ЗРК Patriot были не серьезными и его удалось быстро отремантировать.

"Могу подтвердить, что одна система Patriot была повреждена, но теперь она починена и находится в полностью рабочем состоянии", — заявила Сабрина Сингх.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы в сети высмеяли заявление об уничтоженном ЗРК Patriot и предположили, что речь шла об автобусе с аналогичным названием. В то же время в России заявили, что Украина не могла сбить их "Кинжалы".