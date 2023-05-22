ЗСУ отримали перевагу в Бахмуті і сильно дошкуляють ворогові: Маляр докладно розповіла про ситуацію (відео)

ЗСУ отримали певну перевагу на півночі та півдні Бахмута

На сьогоднішній день ситуація в Бахмуті залишається важкою, але контрольованою ЗСУ. Українські воїни контролюють частину району "Літак" на південному заході міста, в якому є приватний сектор, промислові та інфраструктурні об’єкти.

Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр у коментарі "Телеграфу" під час конференції United for justice. За українськими військовими залишається вхід до Бахмуту.

Також Ганна Маляр розповіла, як змінилася ситуація у самому місті. Підрозділи окупантів проводять зачистку у тих районах, які вони контролюють. Йде боротьба за фланги, на яких останніми днями активно просуваються ЗСУ.

"Йде боротьба за фланги, тому що наше просування флангами, північчю та півднем, так би мовити на околицях Бахмута, дало певну перевагу. Ми там зайняли панівні висоти і таким чином наші ЗСУ суттєво ускладнили перебування ворога в Бахмуті. І ворог зараз намагається відвоювати ці панівні висоти, щоб зайняти вигідні для себе позиції, але поки що не вдається", — зазначила Ганна Маляр.

Щодо руйнувань, то більшість багатоповерхівок у Бахмуті зруйновано, проте частина будівель зберіглася з мінімальними пошкодженнями. Вцілілі будинки росіяни використовують для облаштування своїх позицій, але ЗСУ регулярно їх обстрілюють, чим ускладнюють життя ворогу.

"Потрібно розуміти, що це різні завдання: взяти під контроль місто та його утримувати. Якщо ми говоримо про утримання того, що вже взято під контроль, то Збройні сили значно дошкуляють ворогові", — підсумувала заступник міністра оборони.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що армія росії не отримає перевагу на фронті, якщо захопить Бахмут. Квартали, які утримують українські сили, не мають тактичного чи оперативного значення. Тому "вагнерівці" не отримають більш вигідних позицій у разі виходу ЗСУ із міста.