"Катували три доби поспіль без зупинки": херсонець розповів, як окупанти знущалися з людей

Російські окупанти отримували задоволення від знущань над полоненими і навіть змагалися один з одним, хто жорсткіше катуватиме

Під час окупації Херсона російські загарбники облаштували у місті понад десяток катувальних камер. Кожна людина, що потрапляла в них, проходила справжнє пекло. Окупанти застосовували різні види тортур, а також сексуальне насильство.

Журналісти "Телеграфа" поспілкувалися із чоловіком, на ім'я Роман, який перебував у херсонському ізоляторі. Він розповів, як росіяни знущалися з полонених українців і через що довелося пройти тим, хто опинився "в руках" у загарбників. Деяким не вдалося вийти живим із цих тортур.

Роман за фахом моряк, але займався різним — від будівництва до водіння таксі. Про початок повномасштабного вторгнення він дізнався від жінки-військової, яку в ніч проти 24 лютого він підвозив. Вона сказала: "Війна почалася".

Виїхати чоловік не міг, тому що у нього хвора мати й це було б надто важко. Тому, поки місто знаходилося в окупації, воно та його колеги з таксі вирішили допомагати військовим. За його словами, вони відстежували пересування росіян, де знаходиться їхня техніка, і все це передавали військовим. Однак результатів це не давало.

Пізніше Роман прийшов до думки займатись майже партизанською патріотичною діяльністю. Разом із сусідом він розмальовував стовпи, бордюри у жовто-блакитний, поширював українську символіку тощо.

"24 серпня, у День Незалежності, ми розвісили містом близько 40 українських прапорів, а вже 25 серпня нас повезли "на підвал". Спочатку зв’язали мене і через півтори години взяли мого сусіда, бо я його здав після тортур. Але у нас була домовленість, що кого візьмуть першого, той дає час, щоб інший встиг сховатися. Але сусід не зміг сховатися, у нього хвора теща. Вони загрожували розправою та родичам", — розповів Роман.

Перший день Роман запам’ятав добре, попри те, що росіяни били чи не до непритомності.

"Я потрапив до ізолятора тимчасового тримання, де три доби поспіль вони мене катували без перерви. Ми в камерах мали зустрічати їх криками "слава росії, слава путіна, слава шойгу". Дуже не любили татуювання – побачили у мене хрест, їм здалося, що це свастика. Сказали: нацист. Вимушували зводити татуювання, мучили через це. Часто застосовували електрошокер, пускали розряди в геніталії, чіпляли дроти прямо до них, до вух. Топили, різали", — згадує співрозмовник.

Він також розповів, що росіяни використовували ще один вид тортур, для якого вони пов’язували руки поваленого на підлогу полоненого на спині, сідали зверху, підіймали футболку на обличчя і з п’ятилітрової пляшки заливали водою, вимагаючи, щоб їхня жертва відповідала на запитання.

За словами Романа, окупанти знущалися з людей із великим задоволенням. Це було простим виконанням наказів. Вони ще один перед одним змагалися, хто жорсткіше катуватиме.

"Якось ведуть мене і питають з усмішкою, який метод тортур мені сподобався більше. Я ще чомусь пожартував: у вас усі такі цікаві, не знаю, на чому зупинитися... Після чого вони почали мене топити... Їм це було в кайф …Кожного з нас катували по три-чотири росіянина… Вони говорили, що спеціалісти й за три дні кожен із нас скаже те, що потрібно”, — каже Роман.

Загалом чоловік пробув у ізоляторі 51 день. 19 жовтня його було випущено.

Повний текст читайте в нашому матеріалі: Окупанти знущалися із задоволенням — жорстоко били й підключали струм до геніталій, — розповідь полонених херсонців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Херсоні було виявлено "дитячу" камеру в тортурах, де росіяни знущалися з полонених людей.