"Пытали трое суток подряд без остановки": херсонец рассказал, как оккупанты издевались над людьми

Российские оккупанты получали удовольствие от издевательств над пленными и даже соревновались друг с другом, кто жестче будет пытать

Во время оккупации Херсона российские захватчики обустроили в городе более десятка пыточных. Каждый попадающий в них человек проходил настоящий ад. Оккупанты применяли различные виды пыток, а также сексуальное насилие.

Журналисты "Телеграфа" пообщались с мужчиной по имени Роман, который находился в херсонском изоляторе. Он рассказал, как россияне издевались над пленными украинцам и через что пришлось пройти тем, кто оказался "в руках" у захватчиков. Некоторым не удалось выйти живым из этих пыточных.

Роман по профессии моряк, но занимался разным — от строительства до вождения такси. О начале полномасштабном вторжении он узнал от женщины-военной, которую в ночь на 24 февраля он подвозил. Она сказала: "Война началась".

Уехать мужчина не мог, так как у него больная мать и это было бы слишком тяжело. Потому, пока город находился в оккупации, он и его коллеги из такси решили помогать военным. По его словам, они отслеживали передвижение россиян, где находится их техника, и все это передавали военным. Однако результатов это не приносило.

Позже Роман пришел к мысли заниматься почти партизанской патриотической деятельностью. Вместе с соседом он разрисовывал столбы, бордюры в желто-голубой, распространял украинскую символику и т.д.

"24 августа, в День Независимости, мы развесили по городу около 40 украинских флагов, а уже 25 августа нас повезли "на подвал". Сначала связали меня и через полтора часа взяли моего соседа, так как я его сдал после пыток. Но у нас была договоренность, что кого возьмут первого, тот дает время, чтобы другой успел скрыться. Но сосед не смог скрыться, у него больная теща. Они угрожали расправой и родственникам", — рассказал Роман.

Первый день Роман запомнил хорошо, несмотря на то, что россияне избивали едва ли не до потери сознания.

"Я попал в изолятор временного содержания, где трое суток подряд они меня пытали без перерыва. Мы в камерах должны были встречать их криками "слава россии, слава путина, слава шойгу". Очень не любили татуировки – увидели у меня крест, им показалось, что это свастика. Сказали: нацист. Вынуждали возводить татуировки, мучили из-за этого. Часто применяли электрошокер, пускали разряды в гениталии, цепляли провода прямо к ним, к ушам. Топили, резали", — вспоминает собеседник.

Он также рассказал, что россияне использовали еще один вид пыток, для которого они связывали руки поваленного на пол пленного на спиной, садились сверху, поднимали футболку на лицо и из пятилитровой бутылки заливали водой, при этом требуя, чтобы их жертва отвечала на вопросы.

По словам Романа, оккупанты издевались над людьми с большим удовольствием. Это не было простым исполнением приказов. Они еще один перед другим соревновались, кто жестче будет пытать.

"Как-то ведут меня и спрашивают с улыбкой, какой метод пыток мне понравился больше. Я еще почему-то пошутил: у вас все такие интересные, не знаю, на чем остановиться… После чего они начали меня топить… Им это было в кайф… Каждого из нас пытали по три-четыре россиянина… Они говорили, что специалисты и через три дня каждый из нас скажет то, что нужно", — говорит Роман.

В целом мужчина пробыл в изоляторе 51 день. 19 октября он был выпущен.

Полный текст читайте в нашем материале: Оккупанты издевались с удовольствием — жестоко избивали и подключали ток к гениталиям, — рассказ пленных херсонцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Херсоне была обнаружена "детская" камера в пыточных, где россияне издевались над пленным людьми.