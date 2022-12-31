Катівні рф для українців у Херсоні: омбудсмен назвав три відмінності від Київщини та Харківщини

Те, як окупанти утримували людей в катівнях на Херсонщині, перевершує жорстокістю всі інші відомі випадки

Після звільнення Херсона з російської окупації в місті та регіоні все частіше виявляють страшні знахідки. Саме на Херсонщині було відмічено низку відмінностей утримання людей в катівнях від, наприклад, тих, що були в Київській чи Харківській областях.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Телеграфу". Як зазначається, наприклад, в камерах окупанти утримували одночасно чоловіків і жінок. Вони знаходилися в приміщенні розміром 20 м² і не мали можливості вийти. Усі люди там мали ходити в туалет один при одному. Це теж є різновидом тортур.

"Також в херсонських катівнях відбувалися цілодобова відеофіксація та аудіозапис. Тільки-но люди починали обговорювати діяльність російських військовослужбовців чи окупацію, одразу ж забігали російські військовослужбовці й жорстоко всіх били", — розповів Лубінець.

Крім того, вперше були зафіксовані дитячі катівні. Відомим публічно є приклад 14-річного підлітка Віталія Мухарського, якого 10 днів утримували в одній із херсонських катівень.

Дмитро Лубінець заявив, що те, що він побачив в Херсоні це "найбільш жорстоке катування". Загарбники використовували для тортур струм та били людей молотками. Одному з українських спортсменів, який брав участь у складі олімпійської збірної, зламали руки металевою трубою. Аргументували це тим, що він більше ніколи в житті не повинен мати можливість виступати за Україну на змаганнях. Ймовірно, що такій жорстокості росіян посприяла проукраїнська позиція херсонців.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець розповів про новий вид тортур, який вигадали окупанти для полонених українців.