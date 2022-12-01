Звинуватили у здачі позицій та посадили "на підвал": на Херсонщині окупанти тримали у полоні підлітка

Хлопця та його дядька забрали в катівні Херсона

На звільненій території Херсонської області продовжують розкриватися деталі нелюдських вчинків російських окупантів. Так стало відомо, що 14-річного підлітка Віталія Мухарського з Киселівки протримали десять днів у російському полоні. Причина була цілком надуманою — нібито здавання позицій ворога ЗСУ. І все це лише через фотографії вже розбитої (!) російської техніки на околиці села.

Більше деталей в історії хлопця розповіли представники "Медійної ініціативи за права людини", повідомляє "Телеграф". Віталій, хоч і повернувся додому у вересні, все ще згадує перебування "на підвалі" окупантів, як час, що дуже лякає.

За його словами, 10 вересня він із 27-річним дядьком вирішили сходити на околицю Киселівки, подивитися на розбиту військову техніку росіян. На той момент там нікого з окупантів не було, тому хлопці вирішили, що це безпечно. Однак під час їхнього перебування поряд із зруйнованими позиціями ворога повз проїжджали загарбники. Хтось із них побачив, що Олексій, дядько Віталія, фотографував уламки техніки.

"Підійшли і кажуть: "Ви фотографуєте нашу техніку, отже, здаєте позиції", — згадує підліток. — Зав’язали нам руки, досить туго, і силоміць закинули в машину".

Як виявилось, їх привезли до Херсона. На місці хлопців розділили, підлітка посадили у підвальне приміщення. Там він сусідив з щонайменше десятьма людьми в чомусь, що було схоже з душовою кімнатою. Як виявилось, насправді вони перебували у будівлі Херсонського апеляційного суду, майже у центрі міста.

Віталію Мухарському вдалося вижити після російського полону

Все приміщення, в якому Віталій провів довгих десять днів, не займало площі більше ніж п’ять на десять метрів. З усіх, хто потрапляв "на підвал", він був наймолодшим. Найстаршому з тих, з ким він встиг познайомитися, виповнилося 65. Він встиг повоювати в АТО, за що за підсумком і потрапив до окупантів у руки. Підліток згадує, що люди в камері часто змінювалися: хтось міг сидіти місяцями, а хтось тижнів.

Деяких із ув’язнених періодично допитували. Це відбувалося на третьому поверсі будівлі. Інформацію з людей "вибивали" — у прямому значенні цього слова. За словами Віталія, нерідко з "допитів" херсонці поверталися зі слідами побиття та кров’ю.

Самого хлопця не били, але перші чотири дні морили голодом. Загалом тут це було звичною практикою — їжу отримували лише кілька ув’язнених, і то — у малих кількостях. Вони зазвичай ділилися з Віталієм цими крихтами, хоча їх і не вистачало.

"На п’ятий день мені дали дві ложки гречки та дві ложки макаронів. Годували один раз на день", — ділиться він спогадами.

За все перебування у катівнях російської в’язниці його вивели на вулицю лише одного разу: доки допитували. Двоє чоловіків у балаклавах цікавилися, чий був телефон, на який знімали техніку, хто проводив зйомку, навіщо і чи передавали вони фото українським захисникам. На сьомий день хлопця перевели в іншу кімнату з підвалу — він спав у чомусь, схожому на архів.

Весь час, поки Віталій перебував у полоні, йому нічого не говорили про долю дядька, також нерідко погрожували тим, що вивезуть до росії, де судитимуть. Як виявилося, за хлопця та його дядька серйозно клопотали батьки Віталія, коли дізналися, що їх викрали. Вони їздили і в Херсон, і в Білозерку, писали різні прохання і навіть просили окупантів по-людськи поставитися до батьківських почуттів.

Віталій у дворі будинку разом із мамою

Як згадує батько підлітка, Олег, йому довелося спілкуватися з "Поваром", одним із найактивніших окупантів у Киселівці. Той звів його з невідомим кадировцем, який провів допит посеред вулиці, ставлячи різні питання, в тому числі про наявність атовців у селі. Очевидно, розповідь Олега видалася окупантам правдивою, адже вже за два дні Віталія, його дядька та ще одного співкамерника підлітка відпустили.

На інцидент відреагував Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець. Він зазначив, що факт перебування дитини в російському полоні бентежить та обурює.

"Дитина чула звуки і бачила наслідки тортур. Хлопець знаходився в холодному і темному приміщенні тривалий період часу і майже не отримував їжу за те, що просто сфотографував спалену техніку російських військових, — пише політик. — росія такими діями порушує міжнародне гуманітарне право, Женевську конвенцію щодо цивільного населення України, вчиняючи військовий злочин”.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбувається у звільненому Херсоні, де практично відсутні усі комунікації після руйнувань росіян.

Також ми показували фоторепортаж із деокупованого обласного центру за кілька днів після втечі загарбників.