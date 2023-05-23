Готуємось брати Крим? Зеленський оголосив про важливе для ЗСУ рішення

В Україні з’являться нові бригади

Президент Володимир Зеленський, який прибув сьогодні на фронт, щоб привітати морських піхотинців, повідомив про створення в Україні корпусу морської піхоти. Буде сформовано нові бригади, які озброїть сучасною технікою та зброєю.

Таку заяву глава держави зробив сьогодні, 23 травня, під час візиту на позиції морпіхів на Донеччині.

"Сьогодні також маю честь оголосити, що прийнято рішення значно збільшити потенціал української морської піхоти — створити корпус морської піхоти. Держава робитиме все для розвитку вашого важливого міцного роду військ, для оснащення нашої морської піхоти сучасною зброєю, технікою та створенням нових бригад морської піхоти України "Тих, хто вже вміє робити навіть неможливе, стане ще більше", — сказав він.

За його словами, з кожним днем на полі бою українська морська піхота доводить, що вона потужна сила, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах.

"Нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти", — заявив Зеленський.

Варто зазначити, що мета морської піхоти – це участь у морських операціях, зокрема, штурмових діях, а також висаджування морського десанту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що керівник пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про настрої російських окупантів у Криму. За її словами, це вже не центр оборони для росіян, тепер це центр евакуації.