Вже не "центр оборони": у ЗСУ розповіли про настрої окупантів у Криму

Окупаційна "влада" Криму пакує валізи й намагається вивезти з півострова документацію, щоб приховати свої злочини

У той час, як призначений росією так званий "парламент Криму" хоче скасувати рішення про передачу півострова Україні у 1954 році, окупанти відчувають наближення звільнення півострова та намагаються втекти звідти, а також приховати докази своїх злочинів.

Про це розповіла керівниця прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За її словами, Крим — це вже не "центр оборони" для росіян, тепер це "центр евакуації".

"Тому що все дуже схоже на те, що вони збирають речі і вивчають приказку "Чемодан, вокзал, росія". Бо те, що ми спостерігаємо, що відбувається з окупаційною владою, воно точно вкладається в ці напрямки", — зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що те, що окупанти намагаються вивезти й документацію, свідчить про те, що росіяни відчувають неминучість покарання та хочуть "замісти" сліди своїх злочинів.

Окупанти недаремно поспішають, адже вже невдовзі втекти з Криму може стати значно складніше — для України буде дуже важливим кроком знищити міст через Керченську протоку, оскільки це буде не лише важливим політичним ходом, а матиме серйозні наслідки для бойового духу окупантів.

Раніше "Телеграф" публікував думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, що окупований Крим може бути звільнений без штурму позицій росіян на його території, проте для цього необхідно виконати низку умов. Тому роботи росіян щодо зміцнення півострова не мають жодного сенсу.