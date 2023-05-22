Масована атака на Дніпро: є руйнування та постраждалі (фото)

У Дніпрі вночі 22 травня пролунала серія потужних вибухів

У ніч на 22 травня окупанти завдали масованого удару по Дніпру та області із застосуванням крилатих ракет та дронів. Внаслідок атаки ворога є пошкодження та постраждалі.

Про це повідомив голова регіону Сергій Лисак.

За його інформацією, вночі військові збили над Дніпропетровською областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети.

"У Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджено кілька будівель рятувального підрозділу. Виникли дві пожежі, які вже загасили. Знищено понад 10 вантажних і легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджено. Побито 25 приватних машин та 2 автобуси.

Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там пошкоджено 3 будівлі", — написав він.

На території Синельниківського району впав ворожий безпілотник. Там же знайшли там і уламки ракети. Внаслідок удару в районі пошкоджено 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. Також зачепило приватні автомобілі, дитячий садок, кілька магазинів та адміністративні будівлі.

"Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років — у лікарні", — зазначає Лисак.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 17 травня ворог завдав масованого удару по Одесі та області.