Українці мають бути готові, що в ході передвиборчої кампанії лунатимуть різні голоси та думки — не завжди приємні для України

У 2024-у році у США відбудуться вибори президента, країна буде зайнята своїми справами, тому Сполучені Штати намагаються максимально забезпечити Україну всім необхідним, щоб її контрнаступ найближчим часом був успішним.

Про це розповів колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Наступного року у нас президентські вибори, тому ми будемо відволікатися на свої справи. Тому, я думаю, що контрнаступ спричинить черговий потік допомоги саме цього року, щоб наступного року не потрібно було через це проходити під час наших президентських виборів. І, звичайно, успіх України у контрнаступі стане ще одним стимулом для США продовжувати надавати ще більшу підтримку Україні", — зазначив він.

Курт Волкер наголосив, що українці мають бути готові, що в ході передвиборчої кампанії лунатимуть різні голоси та думки — не завжди приємні для України. Проте варто пам'ятати, що підтримка нашої країни США триватиме.

"Люди в Україні повинні бути готові. У нас демократія. У нас відкриті дебати. Будуть люди, які виступатимуть за скорочення допомоги Україні. І вони будуть робити заяви про те, що Україна корумпована, що гроші зникають, що немає звітів. Вам потрібно бути до цього готовими. Але також слід пам'ятати, що в цілому США підтримує Україну, і ця підтримка буде продовжуватися і під час цих президентських виборів, і після них", — резюмував екс-спецпредставник США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку колишньої держсекретарки США Хіларі Клінтон, якщо Дональд Трамп добереться до влади на виборах в 2004 році в США, це стане "кінцем України".