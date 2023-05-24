Контрнаступ буде успішним для України, але це не кінець війни, – Волкер

Протягом останніх місяців росіяни дуже намагалися досягти успіхів, але вони не організовані та не здатні закріплюватись на позиціях

Довгоочікуваний контрнаступ України обов'язково буде і він буде успішним для України, але це лише один з етапів. Хибно вважати, що на цьому все закінчиться — Україні доведеться продовжувати війну ще протягом тривалого часу.

Таку думку висловив колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він наголосив, що очевидно, що російські збройні сили вже не в змозі просуватись далі на полі бою. Вони дуже сильно намагалися досягти успіхів протягом останніх кількох місяців, але окупанти не організовані, вони не можуть закріплюватись на позиціях.

"У них погана підготовка, погане оснащення, погане керівництво, погане командування, поганий контроль, погана координація. В той же час, українські війська добре підготовлені, добре оснащені, інтегровані, і вони знаходяться під потужним командуванням. Це зіграє вирішальну роль в найближчі місяці, коли Україна просуватиметься далі. Не знаю, наскільки Україна просунеться в даному контрнаступі, коли він розпочнеться, але справа не лише в цьому. Боротьба України триватиме і надалі", — зазначив Курт Волкер.

Проте, на його думку, на майбутній контрнаступ люди покладають занадто багато надій, тоді як це — лише один з етапів.

"Так, контрнаступ буде. Так, він буде успішним для України, але це не кінець. Не думайте, що все закінчиться після цього. Україні доведеться відбудовуватись, зміцнювати армію, зміцнювати економіку і продовжувати війну ще протягом тривалого часу, і до цього також потрібно бути готовими. Зараз підтримка України з боку США є дуже потужною від обох політичних партій, як в Палаті представників, так і в Сенаті, в адміністрації, підтримка громадськості також. Підтримка міцна", — резюмував спецпредставник США.

Як раніше розповідав "Телеграф", самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив що контрнаступ ЗСУ, що анонсується, — це дезінформація.