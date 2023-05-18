Трампа готові посунути. Ще один відомий республіканець побореться за крісло президента США: що відомо

Дональд Трамп уже почав "топити" конкурента, заявивши, що "магія Десантіса пішла"

Губернатор Флориди Рон Десантіс наприкінці наступного тижня офіційно оголосить про висування своєї кандидатури від Республіканської партії для участі у президентських виборах США у 2024 році. Таким чином він складе конкуренцію колезі по партії Дональду Трампу, і їхні словесні баталії набирають обертів.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Трамп заявив, що "магія Десантіса пішла" після того, як обидва кандидати, яких він підтримав, програли свої основні перегони.

Загалом 99 законодавців-республіканців у Флориді підтримують Десантіса, включаючи лідера більшості в Сенаті та спікера Палати представників. Загалом у законодавчих зборах штату 113 осіб, і один із них поки що підтримує Трампа.

Згідно з недавнім дослідженням компанії Morning Consult Трамп лідирує на республіканських праймеріз 2024 року з великим відривом: 61% можливих виборців на праймеріз Республіканської партії підтримали 45-го президента США, Десантіс відстає від нього на 43%.

Рон Десантіс — відносно нове обличчя на американській політичній сцені. Він народився 1978 року в Джексонвіллі, штат Флорида. Отримав диплом історика престижного Єльського університету та продовжив навчання у Гарвардській школі права.

Рон Десантіс, фото GOOGLE

У палату представників він уперше обрався 11 років тому, але на федеральному рівні залишався практично невідомим до своєї першої перемоги на губернаторських виборах у 2019 році. Його політичні погляди різко консервативні: політик займає жорстку позицію у питаннях гендерної ідентичності, викладання у школах расових питань та виступає категорично проти абортів.

Що стосується його ставлення до України, то нещодавно він заявив, що допомога нашій країні в протистоянні росії не відповідає "життєво важливим національним інтересам" США. Саме російське вторгнення він назвав "територіальною суперечкою". Ці заяви викликали протест у його впливових колег по Республіканській партії і Десантіс пом’якшив свою риторику і навіть назвав президента Росії владимира Путіна військовим злочинцем. Він закликає до того, щоб американці могли чітко розуміти, як мільярди доларів за їхніми податками зараз використовують в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у президенти США від демократичної партії балотуватиметься племінник убитого президента Джона Кеннеді, Роберт Френсіс Кеннеді-молодший. У своєму Twitter він нещодавно публікував чужий матеріал, у якому однією з причин війни названо геополітичні спроби розширення НАТО. Однак під час передвиборчого мітингу Роберт Кеннеді-молодший також заявив, що вважає правильною американську підтримку України.

При цьому його син — Коннор вступив до "Іноземного легіону" і воював в Україні, беручи участь у звільненні Харківської області як кулеметник у групі спецназу. Він закінчив свою службу восени минулого року.