Племінник Джона Кеннеді, знаний антивакцинатор, мітить у президенти США: що відомо

У 80-х роках тоді ще молодий юрист зізнався у зберіганні наркотиків

У США — розпал передвиборчих перегонів, тож регулярно з'являються нові дійові особи на політичній арені. Як, наприклад, племінник вбитого президента Джона Кеннеді, Роберт Френсіс Кеннеді молодший. За освітою юрист-еколог, чоловік вже подав до Федеральної виборчої комісії потрібні документи. Він балотуватиметься у президенти як кандидат від демократичної партії.

Детальніше повідомляє CNN. Видання підкреслює, що чимало американців знають Кеннеді-молодшого через його вельми бурхливу політику щодо вакцинації, зокрема проти COVID-19.

69-річний політик є сином екссенатора Нью-Йорка, генпрокурора США та вбитого кандидата в президенти 1968 року Роберта Ф. Кеннеді. Трагічною смертю загинув і його дядько — очільник Штатів Джон Кеннеді.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший

Активакцинаторські погляди Кеннеді-молодшого поширюються вже не один рік. Він поширював неправдиві тези про зв'язок між вакцинами та аутизмом, а також став засновником антивакцинаторської організації Children's Health Defense. Цікаво, що у 2019 році одразу троє членів його родини, в тому числі рідні брат із сестрою, публічно засудили його за подібну політику, назвавши чиновника "частиною кампанії із дезінформації".

Про своє бажання балотуватися в президенти Роберт Ф. Кеннеді-молодший заявив ще минулого місяця на власних сторінках у соцмережах. Він також створив власний сайт, на якому збирає добровільні пожертви для підтримки його кампанії.

Свого часу, як юрист-еколог, він працював над очищенням річки Гудзон. Також він був членом Ради захисту природних ресурсів США. Цікаво, що у 1983 році він був звинувачений у зберіганні героїну в Південній Дакоті. За півроку він визнав правдивість обвинувачень і після курсу реабілітації відбув громадські роботи.

А що про Україну?

Офіційну позицію самого політика щодо російського вторгнення в Україну знайти важко. Однак у своєму Twitter він не так давно поширював чужий матеріал, в якому однією із причин війни названо геополітичні спроби розширення НАТО. Також автор статті вважає, що режим Януковича для України був "мудрим і виваженим вибором".

При цьому син Роберта Ф. Кеннеді-молодошого, Конор, більш адекватний за свого батька. У свої 28 років він вирішив не стояти осторонь чужої біди і певний час знаходився у лавах Іноземного легіону ЗСУ. Докладніше про свій досвід хлопець розповідав у власному Instagram.

Нагадаємо, що одним із перших про наміри брати участь у передвиборній гонитві 2024 року заявив 45-й президент Штатів Дональд Трамп. Під час однієї із перших промов в якості кандидата він пообіцяв "закінчити війну в Україні за 24 години".

Однак невідомо, чи вдасться йому повноцінно висунути свою кандидатуру, адже Трамп став першим американським лідером, проти якого висунули кримінальні обвинувачення.