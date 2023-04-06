Племянник Джона Кеннеди, известный антивакцинатор, метит в президенты США: что известно

В 80-х годах тогда еще молодой юрист признался в хранении наркотиков

В США — разгар предвыборной гонки, поэтому регулярно появляются новые действующие лица на политической арене. Как, например, племянник убитого президента Джона Кеннеди, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший. По образованию юрист-эколог, мужчина уже подал в Федеральную избирательную комиссию нужные документы. Он будет баллотироваться в президенты как кандидат от демократической партии.

Подробнее сообщает CNN. Издание подчеркивает, что многие американцы знают Кеннеди-младшего из-за его весьма бурной политики антивакцинаторства, в частности против COVID-19.

69-летний политик является сыном экс-сенатора Нью-Йорка, генпрокурора США и убитого кандидата в президенты 1968 Роберта Ф. Кеннеди. Трагической смертью погиб и его дядя — глава Штатов Джон Кеннеди.

Роберт Ф. Кеннеди-младший

Активакцинаторские взгляды Кеннеди-младшего распространяются уже не один год. Он распространял лже-тезисы о связи между вакцинами и аутизмом, а также стал основателем антивакцинаторской организации Children’s Health Defense. Интересно, что в 2019 году сразу три члена его семьи, в том числе родные брат с сестрой, публично осудили его за подобную политику, назвав чиновника "частью кампании по дезинформации".

О своем желании баллотироваться в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил еще в прошлом месяце на своих страницах в соцсетях. Он также создал свой сайт, на котором собирает добровольные пожертвования для поддержки его кампании.

В свое время, как юрист-эколог, он работал над очищением реки Гудзон. Также он был членом Совета по защите природных ресурсов США. Интересно, что в 1983 году он был обвинен в хранении героина в Южной Дакоте. Через полгода он признал правдивость обвинений и после курса реабилитации отбыл общественные работы.

А что об Украине?

Официальную позицию самого политика по отношению к российскому вторжению в Украину найти трудно. Однако в своем Twitter он недавно публиковал чужой материал, в котором одной из причин войны названы геополитические попытки расширения НАТО. Также автор статьи считает, что режим Януковича для Украины был "мудрым и взвешенным выбором".

При этом сын Роберта Ф. Кеннеди-младшего, Конор, более адекватен, чем его отец. В свои 28 лет он решил не стоять в стороне от чужой беды и некоторое время находился в рядах Иностранного легиона ВСУ. Более подробно о своем опыте парень рассказывал в собственном Instagram.

Напомним, что одним из первых о намерениях участвовать в предвыборной погоне в 2024 году заявил 45-й президент Штатов Дональд Трамп. Во время одной из первых речей в качестве кандидата он пообещал "окончить войну в Украине за 24 часа".

Однако неизвестно, удастся ли ему полноценно выдвинуть свою кандидатуру, ведь Трамп стал первым американским лидером, против которого выдвинули уголовные обвинения.