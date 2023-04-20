Звільняв одну з областей: з’явилися подробиці служби племінника Кеннеді у ЗСУ

На боці ЗСУ воював родич колишнього президента США Джона Кеннеді

Племінник колишнього президента США Джона Кеннеді — Роберт Кеннеді-молодший розкрив подробиці служби свого сина в лавах "Іноземного легіону" в Україні.

За словами політика, його син (онуковий племінник президента) Коннор брав участь у визволенні Харківської області від окупантів.

"Мій син Коннор, я дуже пишаюся ним, вступив до "Іноземного легіону" і воював в Україні під час харківського наступу як кулеметник у групі спецназу", — повідомив він під час своєї промови в Бостоні.

Під час передвиборчого мітингу Роберт Кеннеді-молодший також зазначив, що вважає правильною американську підтримку України.

На цьому заході Кеннеді оголосив, що балотується на посаду президента США.

Сам Коннор Кеннеді ще 14 жовтня минулого року написав на своїй сторінці у соцмережі, що залишив "Інтернаціональний легіон" і більше в Україні не воює.

"Моє перебування в Україні було недовгим, але я багато чого побачив і багато чого відчув… Це страшно. Але життя просте, і нагорода за мужність і добру справу дуже значна. Моїм друзям в Україні добре відомо, чому я мав повернутися додому. Я завжди буду в боргу перед ними за їхній приклад", — написав тоді він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про племінника Джона Кеннеді і які у нього шанси у президентських перегонах у США.