Дональд Трамп уже начал "топить" конкурента, заявив, что "магия Десантиса ушла"

Губернатор Флориды Рон Десантис в конце следующей недели официально объявит о выдвижении своей кандидатуры от Республиканской партии для участия в президентских выборах США в 2024 году. Таким образом он составит конкуренцию коллеге по партии Дональду Трампу, и их словесные баталии набирают обороты.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Трамп заявил, что "магия Десантиса ушла" после того, как оба кандидата, которых он поддержал, проиграли свои основные гонки.

В общей сложности 99 законодателей-республиканцев во Флориде поддерживают Десантиса, включая лидера большинства в Сенате и спикера Палаты представителей. Всего в законодательном собрании штата 113 человек, и один из них пока поддерживает Трампа.

Согласно недавнему исследованию компании Morning Consult Трамп лидирует на республиканских праймериз 2024 года с большим отрывом: 61% возможных избирателей на праймериз Республиканской партии поддержали 45-го президента США, Десантис отстает от него на 43%.

Рон Десантис — относительно новое лицо на американской политической сцене. Он родился в 1978 году в Джексонвилле, штат Флорида. Получил диплом историка престижного Йельского университета и продолжил обучение в Гарвардской школе права.

Рон Десантис, фото GOOGLE

В палату представителей он впервые избрался 11 лет назад, но на федеральном уровне оставался практически неизвестен до своей первой победы на губернаторских выборах в 2019 году. Его политические взгляды резко консервативны: политик занимает жесткую позицию в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов и выступает категорически против абортов.

Что касается его отношения к Украине, то не так давно он заявил, что помощь нашей стране в противостоянии россии не соответствует "жизненно важным национальным интересам" США. Само российское вторжение он назвал "территориальным спором". Эти заявления вызвали протест у его влиятельных коллег по Республиканской партии и Десантис смягчил свою риторику и даже назвал президента рф владимира путина военным преступником. Он призывает к тому, чтобы американцы могли четко понимать, как миллиарды долларов по их налогам сейчас используют в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в президенты США от демократической партии будет баллотироваться племянник убитого президента Джона Кеннеди, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший. В своем Twitter он недавно публиковал чужой материал, в котором одной из причин войны названы геополитические попытки расширения НАТО. Однако во время предвыборного митинга Роберт Кеннеди-младший также заявил, что считает правильной американскую поддержку Украины.

При этом его сын — Коннор (внучатый племянник президента Джона Кеннеди) вступил в "Иностранный легион" и воевал в Украине, участвуя в освобождении Харьковской области в качестве пулеметчика в группе спецназа. Он закончил свою службу осенью прошлого года.