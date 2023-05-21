Трамп хоче спробувати сили на виборах 2024 року

Якщо Дональд Трамп добереться до влади на виборах в 2004 році в США, це стане "кінцем України". Так оцінила ризики від отримання влади пропутінським політиком колишня держсекретарка США Хіларі Клінтон.

В інтерв’ю Financial Times вона зазначила, що в перемогу Трампа не вірить, але якщо йому вдасться це буде кінцем для демократії в США та "кінцем України". Клінтон вважає, що коли Трамп програв вибори чинному президентові США Джо Байдену, російський президент володимир путін "вирішив, що має йти вперед". Вона оцінила, що це була помилка та вважає, що путін розраховував на вихід США з НАТО за президентства Трампа.

Клінтон також зазначила, що Трамп збирався робити все, що путін хотів від НАТО. Політикиня припустила, що невдала війна росії проти України вплинула на плани голови Китаю Сі Цзіньпіна щодо Тайваню.

Зазначимо, Трамп неодноразово робив провокативні заяви про Україну. Зокрема він вважає, що США занадто багато допомагає Україні, а наша країна має віддати території росії, якщо та претендує на них. Водночас він визнав вторгнення рф в Україну помилковим і вважає, що цього не сталося, якби він був президентом.