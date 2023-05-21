Трамп хочет попробовать силы в 2024 году

Если Дональд Трамп доберется до власти на выборах в 2004 году в США, это станет концом Украины. Так оценила риски от получения власти пропутинским политиком бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.

В интервью Financial Times она отметила, что в победу Трампа не верит, но если ему удастся, это будет концом для демократии в США и "концом Украины". Клинтон считает, что когда Трамп проиграл выборы действующему президенту США Джо Байдену, российский президент владимир путин "решил, что должен идти вперед". Она оценила, что это была ошибка и считает, что Путин рассчитывал на выход США из НАТО при президентстве Трампа.

Клинтон также отметила, что Трамп собирался делать все, что путин хотели от НАТО. Политик также предположила, что неудачная война россии против Украины повлияла на планы главы Китая Си Цзиньпина относительно Тайваня.

Отметим, что Трамп неоднократно делал провокативные заявления об Украине. В частности, он считает, что США слишком много помогает Украине, а наша страна должна отдать территории россии, если та претендует на них. В то же время он признал вторжение россии в Украину ошибочным и считает, что этого не произошло, будь он президентом.